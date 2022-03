LIVE! Torino-Inter 1-0

Segui con noi su Toro News la diretta testuale di questo incontro valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A

Benvenute e benvenuti alla diretta testuale della partita valida per la 29^ giornata di Serie A che vede sfidarsi il Torino di Juric e l'Inter di Simone Inzaghi. I granata nell'ultimo turno hanno pareggiato 0-0 sul campo del Bologna mentre i nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 5-0 ottenuta in casa contro la Salernitana.