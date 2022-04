LIVE! Torino-Milan 0-0

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Milan: i granata di Juric ospitano i rossoneri di Pioli

Buonasera amiche e amici di Toro News. Benvenuti alla diretta testuale di Torino-Milan, match valevole per la 32esima giornata di Serie A

E' tutto pronto al "Grande Torino" per il big match. Fischio alle ore 20.45

Ci siamo! Tutto pronto all'Olimpico "Grande Torino". Sta per partire il big match tra Torino e Milan

Partiti! Al via il match

Primo pallone giocato subito dal Milan, suggerimento lungo per Leao

Subito un corner per il Milan

Singo prova un altro suggerimento. Questa volta per Belotti, ma è lungo

Punizione per il Milan dall'altezza del centrocampo, Tonali fa partire il palleggio

Leao si addentra in area e va al tiro. Zima lo mura

Ancora Milan, che prova ad alzare ancora i ritmi. Tonali va fino in area, poi è chiuso in scivolata

Belotti! Occasione Torino: Rodriguez a sinistra, cross in mezzo per Belotti, alto il colpo di testa

Affondo Milan, Berisha arriva primo su una palla che filtra in mezzo alla retroguardia granata

Si riparte nuovamente. Fiammate sia per il Torino che per il Milan nei primi 20'

Occasione per il Milan. Calabria da sinistra va prima al cross, murato. Poi cerca il tiro

Berisha si allunga alla sua destra e devia in corner

Va in contropiede il Toro! Brekalo apre a sinistra per Vojvoda che si invola

Leao prova a sfilare via a Zima, che fa fallo

Avanti però il Milan. Saelemaekers sfugge a Ricci e cade in area. Lascia correre il direttore di gara

L'arbitro ha valutato l'intensità del contatto: non è rigore

Giallo anche per Pobega

L'azione di Brekalo e Belotti aveva sorpreso il Milan, Ricci non l'ha sfruttata

Occhio però al Milan, che con un cross torna in area. Singo lascia la palla in area, Brahim Diaz è davanti a lui

Parte in contropiede il Toro, Zima anticipa Kalulu che lo butta giù e si prende il giallo

Il fallo non era stato segnalato, quello successivo di Vojvoda sì. La punizione però non porta a nulla

Interviene però Bremer in anticipo, pulito su Brahim Diaz

Milan in attacco ora, rimessa in zona offensiva

Nella 32esima giornata di Serie A, il Torino di Ivan Juric lancia il guanto di sfida al Milan di Stefano Pioli. I granata vanno alla ricerca del primo successo stagionale in un big match, i rossoneri invece non possono permettersi di perdere terreno nella volata per lo scudetto.