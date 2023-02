LIVE! Torino-Udinese 0-0

Benvenuti/e alla diretta testuale di Torino-Udinese, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. I granata ripartono dal "Grande Torino" dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina e sfideranno l'Udinese. La formazione di Sottil è reduce invece dal pari in campionato con l'Hellas Verona. In classifica il Torino e Udinese sono distanti 2 punti: i granata tenteranno il sorpasso per raggiungere il settimo posto.