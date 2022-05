LIVE! Verona-Torino 0-1

Seguite con noi la diretta testuale di Verona-Torino, match valevole per la 37esima giornata di Serie A

Partiti! Prima palla giocata dal Torino. Il via lo dà Belotti, alla 250esima presenza con la maglia granata in tutte le competizioni

Aina cerca direttamente Vojvoda in area. Non ci arriva il kosovaro, Ricci fa ripartire il palleggio

Occhio a Lasagna a sinistra, che brucia Izzo in velocità e crossa in mezzo

Va al tiro Praet! Primo tiro per i granata, ma troppo centrale e debole per impensierire Montipò

Izzo colpisce Simeone con il braccio saltando per anticiparlo. Contrasto di gioco per il direttore di gara

Secondo giallo in due minuti per il Verona: fallo su Praet, ammonito Casale

Il Torino torna in campo per la penultima partita della stagione 2021/22. I granata quest'oggi sono a Verona per sfidare gli scaligeri di Igor Tudor Spalletti. I ragazzi di Ivan Juric scendono in campo per rialzarsi dopo la sconfitta subita per mano del Napoli nell'ultimo turno. Anche i gialloblù sono reduci dalla sconfitta col Milan e puntano a blindare il nono posto.