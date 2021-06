Europei, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1: Sterling regala la vetta a Southgate

A Harry Kane e compagni basta una vittoria di misura, Silhavy chiude al terzo posto

L'Inghilterra si assicura il primo posto nel suo girone degli Europei battendo di misura la Repubblica Ceca. A decidere la partita è ancora una volta Raheem Sterling, unico marcatore inglese a Euro2020 (sua anche la rete con la Croazia nella prima giornata), con un gol di testa al 12' del primo tempo. Gli inglesi di Gareth Southgate siglano anche il 2-0 nei minuti finali con Jordan Henderson, ma il gol viene annullato per una segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee. Harry Kane e compagni chiudono il girone in testa a 7 punti, staccando proprio la Repubblica Ceca che, pur essendo già qualificata, in virtù del 3-1 di Croazia-Scozia scivola al terzo posto.