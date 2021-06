Europei, Croazia-Scozia 3-1: Modric trascina i suoi agli ottavi

I vice campioni del mondo agli ottavi con Vlasic, Modric e Perisic, terza la Repubblica Ceca

La Croazia non sbaglia e all'Hampden Park di Glasgow strappa il pass per gli ottavi di finale, conquistando il secondo posto nel girone D dopo la vittoria per 3-1 sulla Scozia. I vicecampioni del mondo vanno in vantaggio nel primo tempo con il mancino di Nikola Vlasic, servito da Ivan Perisic, ma vengono ripresi dallo scozzese Callum McGregor. Nella ripresa la Croazia consolida il risultato con i gol del capitano Luka Modric e di Ivan Perisic. Con questo risultato la Scozia chiude all'ultimo posto e non accede alla fase ad eliminazione diretta.