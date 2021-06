Italia-Austria, è già dentro o fuori: Belotti e Sirigu verso la panchina

Sirigu e Belotti dovrebbero partire dalla panchina: ma contro il Galles, il 9 della nazionale ha dimostrato di poter incidere

IN CASO DI NECESSITA' - Non sarà andato in rete, ma il Gallo si è fatto trovare pronto, dimostrando di poter incidere anche in una rassegna così importante. Con i suoi movimenti a cercare la profondità, Belotti ha creato diversi problemi alla retroguardia gallese: un segnale importante per Mancini in vista delle sfide ad eliminazione diretta. In caso di necessità, il capitano granata è una delle carte che il ct azzurro può giocarsi per cambiare l'inerzia del match. E in partite in cui ci si gioca tutto in 90' questa può essere una caratteristica fondamentale.