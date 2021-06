Superlega, Ceferin: “La giustizia è lenta, ma arriva sempre”

Le dichiarazioni del Presidente della UEFA Ceferin sull'inizio degli Europei. E sulla Superlega...

In vista dell'attesa partenza degli Europei 2021 con Italia e Turchia questa sera, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin si è espresso sia sugli europei stessi, sia sulla questione Superlega, ancora aperta a distanza di mesi: "Siamo felici, è un messaggio di speranza, è la luce in fondo al tunnel.Il calcio porta speranza alla gente e questo è importante per noi. Non vediamo l’ora di iniziare". Il presidente, però, si dichiara non favorevole alle modalità di svolta dell'Euro2021. Come riporta Gianluca di Marzio, l'attenzione si sposta poi sulla questione Superlega e sulla permanenza in Champions League di Barcellona, Real Madrid e Juventus: "Voglio soltanto dire che la giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre. Ovviamente l’input è quello di risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo. Prima chiariamo le faccende legali e prima andiamo avanti". Sulle dichiarazioni di Platini, favorevole alla Superlega, il presidente sloveno commenta: "Non mi sorprende nulla nel calcio. Ma il suo commento non merita il mio”, il che fa intendere che non scorre buon sangue tra loro.