Toro, quattro granata convocati all’Europeo: mai così tanti in passato

Belotti, Sirigu, Rodriguez e Linetty battono il record del 2016 e fissano il nuovo primato

Nonostante una stagione disastrosa a livello di squadra, saranno quattro i giocatori granata che parteciperanno all'ormai imminente Europeo. Un risultato comunque da sottolineare per il Torino che, da quando esiste la competizione, non era mai riusciti a mandare convocati così tanti elementi. È comunque molto importante precisare come inizialmente l'Europeo fosse una rassegna molto ridotta, che nei primi anni vedeva la partecipazione di sole quattro squadre (senza la partecipazione dell'Italia) e si è estesa solo di recente. Da questo punto di vista, non deve dunque stupire il fatto che in passato, anche quando il Toro disponeva di ottime squadre, i convocati fossero pochissimi o addirittura nessuno.