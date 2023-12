Si avvicina il calcio d'inizio di Frosinone-Torino. Domenica 10 dicembre, alle ore 12:30, le formazioni di Eusebio Di Francesco ed Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Benito Stirpe per la quindicesima giornata di Serie A. I ciociari vogliono ripartire dopo la sconfitta di San Siro con il Milan, mentre i granata vogliono dare continuità alla bella vittoria casalinga con l'Atalanta.

Tra i pali del Torino ci sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic, a maggior ragione dopo la buona prestazione fatta vedere con l'Atalanta. E anche in difesa non dovrebbero esserci sorprese: il terzetto Tameze-Buongiorno-Rodriguez va verso la conferma dal 1'. Verso la panchina Zima, Sazonov e Djidji. Quest'ultimo, come affermato da Juric in conferenza: "non è pronto subito a fare novanta minuti ma ogni settimana sta migliorando".