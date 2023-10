Si avvicina il calcio d'inizio di Torino-Inter. Sabato 21 ottobre, alle ore 18:00, le formazioni di Ivan Juric e Simone Inzaghi scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per la nona giornata di Serie A. Granata contro nerazzurri: si torna a giocare dopo la pausa per le sfide delle nazionali.

Con l'infortunio di Zapata, il Torino potrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1.

Torino: non ce la fa Buongiorno, spazio a Sazonov in difesa

In porta, Juric va verso la conferma di Milinkovic-Savic (ecco perché). Per quanto riguarda il reparto arretrato, non dovrebbe recuperare dall'infortunio Alessandro Buongiorno, per questo, al centro del tridente difensivo, si dovrebbe rivedere Schuurs, con alla sua sinistra Rodriguez e alla sua destra Sazonov, che al momento è favorito sui possibili concorrenti.

Torino, a centrocampo più Tameze che Ilic

A formare la linea dei centrocampisti, il Torino, complice anche la mancanza di alternative, dovrebbe schierare sulla destra Raoul Bellanova, mentre a sinistra è ballottaggio tra Lazaro ed il rientrante Vojvoda, con l'austriaco in vantaggio. In mezzo, va verso la panchina Ivan Ilic. Al suo posto dovrebbe giocare Tameze, che andrebbe ad affiancare Samuele Ricci.

Karamoh favorito sulla trequarti, Pellegri unica punta

In zona offensiva, Juric dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi solo a ridosso del calcio d'inizio. Vlasic è l'unico quasi certo del posto da titolare sulla trequarti, mentre, al suo fianco, Karamoh è il principale candidato. In avanti, considerato l'infortunio di Zapata, Juric dovrebbe schierare una sola punta, ovvero Pietro Pellegri, che ha svolto due ottime settimane di allenamenti, al contrario di Sanabria, che è rientrato dal Paraguay solo giovedì ed ha svolto solo l'allenamento odierno con i compagni.

Inter, l'11 tipo dal primo minuto per Simone Inzaghi

L'Inter non dovrebbe riservare sorprese. Simone Inzaghi dovrebbe infatti schierare dall'inizio il suo classico 3-5-2, con Sommer in porta e con la difesa a tre composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mediana, Dumfries e Dimarco sono i favoriti, mentre in mezzo Calhanoglu farà il mediano, con Barella (possibile staffetta con Frattesi) e Mkhitaryan al suo fianco. In avanti spazio alla coppia Lautaro-Thuram.

FORMAZIONI

Serie A 21/ottobre ore 18:00 TORINO INTER 3-4-2-1 Modulo 3-5-2 Ivan Juric Allenatore Simone Inzaghi

In campo Vanja Milinkovic-Savic 32 Saba Sazonov 15 Perr Schuurs 3 Ricardo Rodriguez 13 Raoul Bellanova 19 Samuele Ricci 28 Adrien Tameze 61 Valentino Lazaro 20 Nikola Vlasic 16 Yann Karamoh 7 Pietro Pellegri 11 Yann Sommer 1 Benjamin Pavard 28 Francesco Acerbi 15 Alessandro Bastoni 95 Denzel Dumfries 2 Nicolò Barella 23 Hakan Calhanoglu 20 Henrikh Mkhitaryan 22 Federico Dimarco 32 Marcus Thuram 9 Lautaro Martinez 10