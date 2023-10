Torino-Inter, Vanja Milinkovic-Savic verso la conferma. Ecco perché

Scommettere su Gemello o un giovane? Troppo rischioso al momento

Proprio a seguito degli errori contro la Juventus si è aperto un dibattito sulla porta granata. Molti hanno chiesto di lanciare Luca Gemello con più continuità in porta, o comunque scommettere su un giovane. Non è il periodo migliore per cercare l'intuizione tra i pali, il colpo "casalingo" in poche parole. Dietro a Vanja non ci sono delle certezze, o quanto meno elementi che siano capaci di poter mettere in discussione la titolarità del portiere serbo. Luca Gemello sicuramente merita una chance come fu in quel famoso Torino-Fiorentina 4-0. Tuttavia il giocatore originario di Savigliano non gioca una partita ufficiale dal 2021. Popa continua ad essere un oggetto misterioso e i giovanissimi sono troppo acerbi per poter sostenere la casacca granata. In ogni caso si tratterebbe di una scommessa troppo grande in un periodo non semplice per un Torino che cerca di ripartire dopo la sconfitta nel derby al culmine di un primo scorcio di campionato altalenante.