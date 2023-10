Torino: gestione non ideale di Gemello, che resta in attesa di una chance

Torino, un secondo portiere con esperienza sarebbe stata una scelta migliore

Non è utopia affermare che la gestione di Gemello non è stata delle migliori. Dopo un ottimo anno in prestito al Renate, facendo ritorno a Torino e restando sempre in panchina, la crescita del ragazzo classe 2000 si è inevitabilmente bloccata. Al momento, un altro anno da sostituto, a maggior ragione, non gli farebbe assolutamente bene. Sarebbe stato meglio per i granata, magari già da quest'estate, avere un secondo portiere con più esperienza, dando così la possibilità a Gemello di andare a giocare in prestito.