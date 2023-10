Toro, parola ai club: “Squadra senza gioco e senza grinta, sbaglia anche Juric”

Casalaina - "Il derby per noi tifosi rappresenta la partita dove i valori del mondo granata vengono esaltati (grinta, determinazione, orgoglio). Purtroppo da un paio di anni questo non avviene".

Pollano - "Pessime, squadra per l'ennesima volta senza grinta e senza gioco. Non è stata mai aggredita l'area avversaria. Ilic ha fatto inspiegabilmente male, su Milinkovic-Savic no comment".

Cosa non ha funzionato in questo avvio di stagione?

Romiti - "Sembra manchi condizione fisica e si è perduto anche il gioco che sembrava essere un qualcosa di consolidato. Buongiorno out è un grave danno e Ilic, Ricci e Vlasic (il primo più di tutti) se continuano così condanneranno il Torino ad un campionato nuovamente scialbo laddove dovevano essere loro tre, con Zapata, i protagonisti del sospirato salto di qualità. Milinkovic fino al derby si era comportato piuttosto bene e poi... l'abbiamo visto tutti. Complice anche uno Schuurs piuttosto sottotono da tempo".

Casalaina - "Eravamo partiti bene ma secondo me alcuni giocatori non sono al top. Il centro campo non si sta esprimendo su ritmi eccelsi".

Pollano - "Ilic e Ricci, potenzialmente una delle migliori coppie di centrocampisti, fino ad ora hanno giocato molto al di sotto delle loro possibilità".

Quante responsabilità vanno attribuite a Juric? Serve, nel caso, un cambio di allenatore?

Romiti - "Ci sono delle responsabilità perché il suo Torino non sta eseguendo lo spartito che in due anni sembrava di avere imparato bene. Possesso palla più veloce di quello di Ventura e pressing alto dove sono finiti? L'intensità è scarsa e in questo a mio modo di vedere Juric c'entra eccome. Cambio di allenatore? Al momento no ma se le cose andassero avanti in questo modo a fine stagione senz'altro".

Casalaina - "Non vedo lo Juric aggressivo degli altri anni. Ma è troppo facile dire che bisogna cambiare l’allenatore, sembra la soluzione più facile. Mi aspetto una reazione sua e della squadra contro l’Inter".

Pollano - "Tarda nei cambi e non prova a sufficienza le due punte. Un cambio? No, assolutamente. Juric resta comunque una persona seria e un allenatore capace. E sembrerebbe avere in mano la squadra".

Quali aspettative avete per il prosieguo di stagione?

Romiti - "Fortunatamente il campionato è ancora lungo. Sembrerebbe il solito campionato da decimo/dodicesimo posto. Ma io spero ancora che Ilic, Ricci e Vlasic comincino a giocare come dovrebbero, Zapata a segnare magari insieme a Sanabria e Schuurs e Buongiorno a difendere come sanno. In questo caso secondo me l'attuale Torino varrebbe di più della sua ormai abituale collocazione in classifica. Forza!"

Casalaina - "Certo, vincere sempre sarebbe l’ideale. Ma a volte basta vedere giocare bene la squadra e sono sicuro che i risultati arriveranno".

Pollano - "C'è il rischio del solito campionato anonimo. Serve una vittoria che dia morale e possa rappresentare la svolta della stagione".

