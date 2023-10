Toro, per Seck 30 presenze senza reti né assist: è tra gli equivoci da risolvere

Seck, una scommessa che finora non ha pagato

Nel gennaio del 2022 Davide Vagnati ha portato Seck in granata. Una scommessa a tutti gli effetti considerando il percorso del ragazzo, che fino al 2016 giocava, di fatto, per strada. Fino ad ora tale azzardo non ha pagato (0 gol e 0 assist in Serie A su 30 presenze totali). Ciò che traspare è che il giocatore non abbia del tutto ancor digerito il passaggio netto dalla B alla A e che ciò in campo pesi. È al Toro da quasi due anni e nonostante ciò non è ancora riuscito a dimostrare di essere pronto per fare la differenza in campo, peccando particolarmente nella fase di ultimo passaggio o tiro. Ma nonostante questo la gestione tecnica del Torino sembra aver puntato in maniera convinta su di lui, considerando che in estate non è stato preso alcun trequartista mancino ed ora nel suo ruolo la coperta è corta. Juric sta offrendo molto spazio al giocatore: su 8 partite totali in 4 occasioni è partito da titolare e in un'altra è subentrato. Se da un lato Seck presenta qualità intriganti come l'accelerazione palla al piede e la capacità nel dribbling, dall'altro è necessario considerare il fatto che in quasi due anni al Torino non ha realizzato ancora né gol né assist, e non si tratta di una cosa di poco per chi gioca nel suo ruolo. L'elemento da considerare è la giovane età, ma Seck non è nemmeno più un ragazzino (il 10 febbraio compirà 23 anni) ed è arrivato per lui il momento più importante: cambiare rotta e dimostrare di essere in grado di soddisfare tutte le aspettative che la società questa stagione ha riposto in lui. Alla società spetta invece il compito di capire se non sia il caso ricorrere sul mercato a gennaio per procurarsi in quel ruolo un giocatore che possa dare maggiori garanzie.