Caso tamponi Lazio, la sentenza: 7 mesi di inibizione a Lotito, un anno ai due medici e 150mila euro di multa

Il Tribunale nazionale federale della Figc ha emesso la sentenza sul caso tamponi che ha visto coinvolta in primo piano la Lazio

Dopo essersi riuniti in camera di consiglio, i giudici del Tribunale nazionale federale hanno emesso la sentenza: sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, dodici ai medici sociali Fabio Rodia e Ivo Pulcini e centocinquanta mila euro di multa alla Lazio. Questa mattina, alle ore 11:00 circa, ha avuto inizio il processo che ha visto la Lazio e il presidente Claudio Lotito come principali parti coinvolte per la violazione dei protocolli Covid-19. Come prima cosa, il Tribunale ha rigettato la richiesta del Torino di considerarsi parte lesa nel caso tamponi, escludendo dunque il club granata dall’udienza. Successivamente sono state presentate le richieste della procura Figc: duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al presidente Claudio Lotito e 16 mesi ai medici sociali Fabio Rodia e Ivo Pulcini. Qualora la squalifica del presidente del club biancoceleste avesse superare i 10 mesi, sarebbe decaduto anche dalla carica di consigliere federale, ma ciò non è avvenuto in quanto il Tribunale ha deciso di inibire il Lotito per sette mesi.