Caso tamponi Lazio: Toro escluso dall’udienza come parte terza

L'esclusione / Il Tribunale rigetta la richiesta del Torino di considerarsi parte lesa nel caso tamponi che ha coinvolto la Lazio di Claudio Lotito

E' iniziato il procedimento relativo al caso tamponi-Lazio davanti al tribunale federale nazionale della FIGC. Secondo quanto riporta Sky, il Torino di Cairo, costituitosi come parte lesa nella questione tamponi che ha colpito la Lazio di Lotito, è stato escluso dall'udienza come parte terza. Il Toro si era presentato come parte lesa a causa della presenza non autorizzata, dall'Asl di Roma 1, di Ciro Immobile nel match Torino-Lazio del 1 novembre 2020. Tuttavia, il tribunale ha rigettato la richiesta del Toro che è dunque escluso dall'udienza. Va da sè che dunque non si parli di un eventuale ribaltamento a tavolino del risultato maturato sul campo (3-4 per la Lazio).