Coppa Italia: ok Verona e Cagliari, cade il Monza

I risultati delle quattro partite di Coppa Italia disputate ieri. Questa sera tocca al Torino di Ivan Juric

Ieri - sabato 14 agosto - si sono disputate altre quattro partite di Coppa Italia. Dopo la vittoria di Spezia, Genoa, Udinese e Fiorentina nella giornata precedente, anche Benevento, Cittadella, Hellas Verona e Cagliari hanno passato il turno battendo rispettivamente Spal (2-1), Monza (2-1), Catanzaro (3-0) e Pisa (3-1). Al momento tutte le squadre di Serie A che hanno disputato il primo turno, ne sono uscite vincitrici. La competizione prosegue e questa sera sarà il momento del Torino. La formazione granata di Ivan Juric debutterà alle ore 21:00 in casa contro la Cremonese, squadra militante in serie B. Oltre al Torino e la Cremonese, quest'oggi scenderanno in campo anche Empoli-Vincenza, Parma-Lecce e Venezia-Frosinone.