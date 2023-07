Coppa Italia, svelato il tabellone: Napoli e Juventus sulla strada del Torino

La Lega Serie A ha diramato il tabellone di Coppa Italia per la stagione 2023/2024. Il primo match del Torino lo vedrà impegnato contro la vincente tra Ferlapisalò e Vicenza, il 14 agosto in casa. In caso di vittoria la squadra di Juric affronterà poi chi passerà il turno tra Frosinone e Pisa, sempre allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nel caso in cui i granata dovessero arrivare agli ottavi troverebbero il Napoli campione d'Italia. Nella stessa parte del tabellone sorteggiate anche Roma, Lazio e Juventus, tra le varie ipotesi dunque, c'è quella di un derby ai quarti di finale.