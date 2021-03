Juventus, la difesa è ancora la migliore in A. Chiellini recupera per il derby

I bianconeri potrebbero recuperare uno dei loro difensori più esperti in vista della gara contro il Torino

Lorenzo Chiariello

È conto alla rovescia per il derby e il Torino sa che non avrà vita facile nel perforare la difesa della Juventus. La squadra di Davide Nicola affronterà i bianconeri sul terreno dell'Olimpico Grande Torino il 3 aprile a partire dalle 18. Entrambe le squadre hanno l'acqua alla gola, i granata devono rilanciare la corsa salvezza, mentre Ronaldo e compagni hanno subito una forte battuta d'arresto con la sconfitta incassata contro il Benevento e rischiano di dover definitivamente salutare la corsa scudetto. Andrea Pirlo potrà però contare, in vista del derby, sul proprio reparto difensivo - il migliore del campionato finora: qualcosa che non può che rappresentare motivo di grattacapi in casa Toro se si pone mente al buco nell'acqua fatto a Genova contro una squadra, la Sampdoria, che ha messo in campo un'ordinata prova difensiva.

NUMERI - La retroguardia della Juventus ha subito finora solamente 23 reti, 3 in meno dell'Inter capolista. Una linea che resta arretrata solida e collaudata, nonostante alcune defaillances piuttosto importanti, come il passaggio orizzontale effettuato da Arthur proprio nell'ultima sfida contro le Streghe. Al netto di qualche errore individuale, tuttavia, il rendimento della retroguardia bianconera non si discosta molto da quello che la Juventus aveva negli anni precedenti. Il pacchetto arretrato di Madama oggi è un ibrido tra passato e futuro, il passaggio di consegne dai "vecchi" Bonucci e Chiellini ai "nuovi" De Ligt e Demiral deve ancora completarsi del tutto, ma comunque il pacchetto di centrali difensivi bianconeri resta di assoluto valore. Se lo ricorda anche il Toro, che peraltro ha incassato da questi giocatori gol pesanti: De Ligt decise l'ultimo derby in casa granata nel dicembre 2019, Bonucci ha firmato la vittoria bianconera nell'ultimo precedente all'Allianz Stadium. Anche sugli esterni, Alex Sandro, Danilo e Cuadrado offrono ampie garanzie, anche se manca un po' il ricambio del primo.

UOMINI - L'arma in più dei bianconeri, oltre agli abili e arruolabili Bonucci e De Ligt, potrebbero essere i recuperi. L'affaticamento muscolare riscontrato da Chiellini con la Nazionale è quasi smaltito e il capitano della Juventus dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo per la gara contro il Toro. Ma non solo. Anche Alex Sandro, dopo l’infortunio alla coscia sinistra patito a Cagliari che gli ha fatto saltare anche il Benevento, pare ben indirizzato verso il rientro. Insomma, l'attacco di Nicola avrà certamente le sue gatte da pelare.