Covid, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è risultato positivo

Contagio / Lo ha annunciato la moglie del tecnico biancoceleste sui social network

Dopo l'annuncio della Lazio che aveva comunicato in giornata la positività di un membro dello staff tecnico biancoceleste è arrivata anche la notizia dalla moglie dell'allenatore laziale Simone Inzaghi che ha confermato la positività al Covid della propria famiglia. La moglie di Inzaghi ha dato la notizia tramite una storia su Instagram dove scrive: "Ci tenevo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia, dopo un tampone fatto a domicilio, è risultata positiva al coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio".