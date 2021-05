Lazio, i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Torino: 4 assenze importanti

Il tecnico biancoceleste ha potuto convocare solamente 20 giocatori a causa delle tante assenze

La Lazio ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Torino. Il fischio d'inizio di questa partita è in programma alle ore 20.30 allo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è costretto a lasciare fuori da questo elenco ben 4 giocatori molto importanti per lui. Si tratta degli infortunati Joaquin Correa e Felipe Caicedo e di Francesco Acerbi che è sia squalificato che infortunato. Se per questi primi tre giocatori non bisogna sorprendersi, in quanto già annunciata la loro assenza, c'è un po' di stupore per la mancanza tra i convocati di Sergej Milinkovic Savic.