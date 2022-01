Italia, 35 i convocati di Mancini per lo stage: nessun giocatore del Torino

Il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato un elenco di convocati da 35 elementi per lo stage

Il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei convocati per lo stage che si terrà a Coverciano dal 26 al 28 ottobre. La lista è molto lunga ed è infatti composta da ben 35 elementi ma la notizia è che non è presente nessun calciatore del Torino. Oltre a Belotti che ci si aspettava non venisse chiamato a causa dell'infortunio, sono rimasti fuori dai convocati anche Mandragora e Pobega che erano i giocatori granata con più possibilità di essere presenti.