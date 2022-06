Mancini preoccupato per la mancanza di gol: “Abbiamo solo Belotti e Immobile”

Roberto Mancini ha parlato dalla sala conferenze di Coverciano in vista della partita contro la Germania, la prima del girone di Nations League

Il ct della Nazionale tocca un tema molto importante, che ha caratterizzato le ultime prestazioni della formazione azzurra: la mancanza di gol. L'Italia fa fatica a segnare, non trova più il gol e questo preoccupa Roberto Mancini e non solo: "Nel calcio per vincere devi fare gol e devi trovare attaccanti che in questo momento in Italia non ci sono. Se gli unici due sono ancora Belotti e Immobile, e l'unico che ha fatto gol in Serie A è Scamacca e non ha una gara a livello internazionale, ci preoccupa. La speranza è che chi è in B possa arrivare in Serie A velocemente, giocare e fare gol. La nostra speranza è questa. Abbiamo chiamato infatti anche delle ali che speriamo possano fare anche quello".