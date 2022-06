Nations League, Polonia-Galles 2-1: Linetty non va neanche in panchina

Il centrocampista del Torino non è stato inserito nell'elenco dei convocati della sua Polonia per il match contro il Galles

Quest'oggi, mercoledì 1 giugno 2022, è iniziata la nuova edizione della Nations League. Il match inaugurale è stato quello disputato tra Polonia e Galles. Entrambe le formazioni sono inserite nel gruppo A1 e la sfida disputata in terra polacca ha visto trionfare i padroni di casa per 2-1. È successo tutto nella ripresa dopo un primo tempo privo di grandi squilli. Al 52' passa in vantaggio il Galles con la rete di Jonathan Williams che illude la formazione britannica. Dopo 20 minuti, al 72', inizia la rimonta della Polonia. Jakub Kaminski riesce a pareggiare i conti e infine Karol Swiderski, entrato dalla panchina, realizza il gol del definitivo 2-1 al minuto 85. Può esultare per la vittoria della sua nazionale anche il centrocampista del Torino Karol Linetty. L'ex Sampdoria non sarà però del tutto soddisfatto dopo questo match dato che non è stato inserito nemmeno nell'elenco dei convocati per questa partita nonostante faccia parte del gruppo. Linetty avrà comunque altre 3 partite a disposizione in questo mese di giugno per mettersi in mostra con la rappresentativa polacca, prima di poter partire per le vacanze.