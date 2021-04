Nazionale, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per il Covid

Covid / Il focolaio nella Nazionale ha colpito anche l'ex centrocampista della Roma

"Daniele De Rossi è ricoverato all'ospedale Spallanzani per Covid. Il nuovo assistente di Roberto Mancini è stato uno dei colpiti dal virus nel corso dell'ultimo raduno della nazionale che ha innescato un vero e proprio focolaio (coinvolto anche il granata Salvatore Sirigu). L'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, 37 anni, è risultato positivo il 31 marzo, la sera di Lituania-Italia. De Rossi, assieme ad altri due dello staff del commissario tecnico, ha scoperto la positività durante la cena: i tre sono quindi rientrati il giorno dopo in Italia con un volo speciale, separati ovviamente dal resto del gruppo. Sembrava che tutti fossero in discrete condizioni (anche se De Rossi ha da subito riscontrato qualche sintomo), ma giovedì, dopo una Tac all'ospedale San Camillo, i medici gli hanno consigliato il ricovero in via precauzionale. Così il campione della Roma ha scelto di ricoverarsi allo Spallanzani, ospedale specializzato in malattie infettive: non si trova, comunque, in terapia intensiva.