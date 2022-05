Nazionale, Pellegri lascia in anticipo lo stage con gli azzurri di Mancini

L'attaccante di proprietà del Monaco ed in prestito al Torino fino al prossimo 30 giugno, ha lasciato anticipatamente il ritiro di Coverciano

Proseguono i giorni di lavoro a Coverciano dove il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, sta svolgendo uno stage con molti giovani calciatori azzurri. Il CT Mancini ha diviso in due parti il folto gruppo di calciatori da lui convocato e quest'oggi c'è stato il cambio tra il primo ed il secondo. Come si apprende infatti da una nota pubblicata sul sito ufficiale della FIGC, oggi pomeriggio dopo la partitella del primo gruppo (nel quale era presente anche il centrocampista del Torino Samuele Ricci) sono arrivati i giocatori del secondo che hanno preso il loro posto a Coverciano. In questo comunicato si apprende della notizia che Pietro Pellegri ha lasciato in anticipo il Centro Tecnico Federale, teatro di questo stage diretto da Roberto Mancini. L'attaccante di proprietà del Monaco, ma in prestito al Toro fino al prossimo 30 giugno, doveva far parte del secondo gruppo ma ha già lasciato Coverciano e non prenderà parte allo stage con il resto della squadra azzurra. Si tratta solo di una sosta precauzionale dopo che il centravanti classe 2001 ha subito un colpo nel match contro la Roma. Ad oggi rimane ancora a disposizione per gli impegni che dovrà affrontare con l'Italia Under 21. L'unico calciatore del Torino nel secondo gruppo della Nazionale rimane dunque Alessandro Buongiorno.