Nazionali, Kosovo-Svezia: Vojvoda e Ujkani sfidano Ibrahimovic

Nazionali / Entrambi i granata dovrebbero essere confermati titolari per la prima gara di Qualificazione ai Mondiali 2022 della squadra allenata da Challlandes

Dopo la vittoria per 4-0 nell'amichevole contro la Lituania, il Kosovo questa sera alle 20:45 farà il suo esordio alle Qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022. Nel gruppo B, la squadra di Challandes stasera affronterà allo stadio Fadil Vokrri di Pristina la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Questo girone - essendo composto da 5 squadre - ha visto nella prima giornata riposare il Kosovo, mentre la Svezia ha vinto nella scorsa giornata contro la Georgia per 1-0 grazie alla rete di Claesson. Il CT kosovaro per il match odierno dovrebbe confermare dal primo minuto i due granata Samir Ujkani e Mergim Vojvoda, già schierati titolari nella scorsa gara amichevole. L'esterno granata potrebbe essere schierato - come nella gara con la Lituania - nuovamente come centrale nella difesa a quattro. Ujkani sembra favorito su Muric.