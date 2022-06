Nazionali, Serbia-Norvegia 0-1: Lukic e Vanja titolari

I due granata questa sera alle 20.45

È iniziata la seconda edizione della Nations League. Questa sera - giovedì 2 giugno - è scesa in campo la Serbia dei granata Vanja Milinkovic-Savic e Sasa Lukic. L’esordio della squadra allenata dal CT Stojkovic nel Gruppo 4 della League B ha visto i serbi perdere per 0-1 contro la Norvegia. A decidere il match andato in scena allo stadio Rajko Mitić di Belgrado è stata la rete di Haaland.