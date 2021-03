Nazionali, Spagna-Kosovo: Ujkani e Vojvoda ancora dal 1′

Nazionali / Dopo le due gare con Lituania e Svezia, i due giocatori granata dovrebbero giocare ancora una volta titolari

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic, il Kosovo questa sera torna in campo nel match valido per il terzo turno del girone B per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Alle ore 20.45 tra le mura dello stadio Olimpico La Cartuja di Siviglia la Nazionale kosovara sfiderà la Spagna di Luis Enrique. Gli spagnoli - dopo il pareggio nel primo turno con la Grecia per 1-1 - non possono più sbagliare: un altro passo falso potrebbe costare caro alle Furie Rosse. La squadra del CT Challandes dal canto suo proverà a mettere in difficoltà la Nazionale spagnola anche se non sarà affatto facile: per questa gara il tecnico del Kosovo dovrebbe schierare per la terza gara consecutiva dal primo minuti i due giocatori granata Samir Ujkani e Mergim Vojvoda. Quest'ultimo ancora una volta dovrebbe giocare nel ruolo di difensore centrale, come già accaduto nelle ultime due gare con la Nazionale.