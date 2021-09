Rincon: “Chiedo scusa per il rosso, ma giudizio severo”. E Lapadula…

Le scuse del giocatore del Torino, il dente sanguinante di Lapadula dopo la vittoria del Perù 1 a 0 sul Venezuela

Tomas Rincon chiede scusa al suo Venezuela attraverso una storia su Instagram. Il centrocampista del Torino ha lasciato in 10 la sua selezione nella partita della scorsa notte contro il Perù, persa 1 a 0. Rincon ha preso due gialli nel primo tempo . A tal proposito ha scritto: "Non mi sono mai nascosto, mi hanno sempre insegnato a metterci la faccia. Oggi voglio scusarmi con i miei compagni, lo staff tecnico e tutti i tifosi del Vinotinto, è stato irresponsabile da parte mia lasciare la squadra in 10, anche se credo ancora che ci sono state due giocate sfortunate e giudicate molto severamente".

Il riferimento finale riguarda le due ammonizioni combinate dall'arbitro, a detta di Rincon troppo severe. In effetti, guardando le immagini della seconda ammonizione si nota come Rincon non colpisca intenzionalmente l'avversario. Tuttavia, questo avversario ha voluto a sua volta pubblicare sui social lo stato di salute dopo la battaglia. Stiamo parlando dell'attaccante peruviano Gianluca Lapadula, che si è immortalato con un dente sanguinante sempre su Instagram, lui che già ieri sera era sceso in campo con la maschera proteggi naso.