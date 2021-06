Rodriguez, l’Europeo con la Svizzera possibile vetrina per il mercato. E il Mainz…

Il difensore svizzero del Torino si appresta a vivere un Europeo da protagonista con la sua Nazionale, oggi l'ultima amcihevole

Federico De Milano

Questa sera alle ore 18 la Svizzera di Ricardo Rodriguez sarà impegnata contro il Liechtenstein nell'ultima amichevole prima dell'inizio dell'Europeo. Il difensore del Torino è reduce da un'annata negativa nella quale ha giocato davvero poco. Se come sembra le strade tra Rodriguez e il Toro si dovessero separare in estate, l'Europeo potrebbe diventare la vetrina perfetta per mettersi in mostra per l'ex Milan.

EUROPEO - La Nazionale Svizzera è pronta per l'Europeo, come dimostra la recente vittoria per 2-1 contro gli Stati Uniti, gara nella quale è andato a segno anche Ricardo Rodriguez. Il difensore del Toro vorrà ripetersi già questa sera - nell'ultima amichevole contro il Liechtenstein - prima di scendere in campo nella massima competizione continentale. Con la maglia della Svizzera il rendimento di Rodriguez sembra essere sempre migliore e più costante rispetto a quello che ha mostrato in questa stagione in granata. Per questa ragione la vetrina europea potrebbe diventare un'ottima rampa di lancio in caso di separazione con il Toro.

MERCATO - Arrivato al Torino la scorsa estate su richiesta di Marco Giampaolo, Rodriguez ha offerto davvero poco alla causa granata ma possiede un contratto lungo ancora 3 stagioni. Il difensore ex Milan è stato impiegato poco sia dal suo vecchio allenatore in rossonero che dal subentrato Davide Nicola che lo ha fatto giocare davvero con il contagocce. Ora che c'è ancora un nuovo allenatore, ovvero Ivan Juric, sarà lui a decidere le sorti di Rodriguez ma ad oggi la strada più probabile sembra essere quella di un addio. Il Torino non si opporrebbe certamente ad una sua cessione salvo che arrivino offerte concrete e l'Europeo che inizierà la settimana prossima potrebbe certamente portare dei potenziali acquirenti per Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Mainz sarebbe da tempo interessato al terzino svizzero. Sarebbe un ritorno in Bundesliga per il numero 13 del Toro, che ha avuto gli anni migliori della sua carriera in Germania, con la maglia del Wolfsburg.