Ungheria-Serbia 0-1: Lukic e Vanja titolari. Il portiere mai impegnato

I due granata sono stati schierati entrambi dal primo minuto nell'amichevole di ieri sera contro la selezione del CT Marco Rossi

E' terminata per 1-0 l'amichevole andata in scena ieri sera alla Puskas Arena tra l'Ungheria e la Serbia: entrambi i giocatori del Torino Sasa Lukic e Vanja Milinkovc-Savic sono stati schierati titolari dal CT Stojkovic. A decidere la partita è stata l'autorete di Nagy arrivata al 35' del primo tempo che ha permesso ai serbi di battere la selezione del CT italiano Marco Rossi. Lukic - schierato davanti alla difesa al fianco di Gudelj - è stato sostituito ad inizio secondo tempo per lasciare spazio a Radonjic, mentre il portiere classe 1997 è rimasto in campo tutti e novanta i minuti senza però mai esser impegnato dagli ungheresi (la squadra avversaria infatti ha terminato la partita non avendo mai tirato in porta). I due granata torneranno in campo con la propria Nazionale martedì 29 marzo in cui sfideranno sempre in amichevole la Danimarca di Christian Eriksen alle ore 18 a Copenaghen.