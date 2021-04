La difesa della Roma: Mancini il migliore del reparto più colpito dagli infortuni

Verso la partita / La squadra giallorossa si schiera con la difesa a tre, favorendo così un gioco molto propositivo

Luca Bonello

In vista della partita di domenica alle 18 al "Grande Torino", tra il Toro di Nicola e la Roma di Fonseca, analizziamo reparto per reparto la formazione giallorossa, partendo dalla difesa, uno dei reparti più criticati nella Capitale, ma anche più colpito dagli infortuni. In generale, si può affermare che la retroguardia giallorossa, in campionato, non ha reso quanto sperato, dato che in 30 partite i ragazzi di Fonseca hanno subito ben 44 gol.

PORTIERE - Tra i pali, la Roma ha l'imbarazzo della scelta. I giallorossi infatti, non hanno un vero e proprio portiere titolare, ma possono sfruttare l'alternanza tra Mirante e Pau Lopez. Dato il grande numero di partite disputate dai giallorossi in questa stagione, dovuto soprattutto all'ottima cavalcata in Europa League, i due estremi difensori si sono divisi i vari impegni di campionato. In Serie A, Pau Lopez infatti, ha difeso i pali della Roma per 19 volte, mentre Mirante 12. Sulla carta, il titolare tra i due sarebbe lo spagnolo, ma la poca affidabilità dimostrata soprattutto ad inizio campionato, ha portato Mister Fonseca a optare per questa alternanza. Nel lungo periodo però, la maggiore qualità di Pau Lopez è venuta fuori, e la splendida partita con l'Ajax nell'andata dei quarti di Europa League ne è la dimostrazione.

DIFESA - Paulo Fonseca tende sempre a schierare la sua Roma con una difesa a 3, perché vuole giocare un calcio molto propositivo e di spinta, sfruttando le gli esterni e i trequartisti per far male all'avversario. Quando una squadra propone un gioco simile è difficile che riesca a tenere la porta inviolata, in campionato infatti il "clean sheet" è arrivato solamente 9 volte. La retroguardia giallorossa in più ha dovuto far fronte a molte defezioni nel corso dell'annata e le sta ancora affrontando. Il reparto conta infatti 6 giocatori (Fazio, Smalling, Mancini, Ibanez, Juan Jesus e Kumbulla) e, attualmente, 2 di questi sono alle prese con un infortunio. Smalling e Kumbulla sono infatti fermi ai box: sicuramente l'ex Verona non recupererà per domenica, mentre andranno valutate le condizioni di Smalling. In stagione, i vari infortuni che hanno colpito il reparto hanno spesso ridotto drasticamente le scelte dell'allenatore, tanto che, in certi casi, ha dovuto adattare Spinazzola come braccetto difensivo. Inoltre tra quei 6, solamente Mancini ha reso fino ad ora come sperato. Infatti, Ibanez e Kumbulla, gli ultimi acquisti giallorossi, hanno offerto prestazioni a tratti al di sotto delle aspettative, Smalling è stato più in infermeria che in campo, mentre Fazio e Juan Jesus hanno dimostrato di essere alternative di basso livello ai titolari. Data infatti la poca affidabilità dimostrata dai suoi difensori, Fonseca ha spesso adattato Cristante come difensore centrale, che a fronte di una minor aggressività difensiva, garantisce una migliore costruzione dal basso.

ATTENZIONE - Dei 6 difensori giallorossi in rosa, al momento, l'attenzione deve essere rivolta maggiormente a Mancini e Ibanez, che in questa fase di stagione, sembrano essere i 2 giocatori difensivi più in forma. L'italiano, a suon di prestazioni, ha dimostrato di meritare il posto da titolare alla destra della difesa a tre, arrivando addirittura a conquistare la fascia di capitano nell'ultima partita col Bologna. Inoltre, è il difensore più prolifico della squadra, con 5 reti realizzate in 27 partite giocate. Ibanez invece, sta vivendo il miglior momento da quando è alla Roma dopo diversi errori gravi, come quello nel derby perso con la Lazio per 3-0. I suoi miglioramenti nell'ultimo periodo sono stati premiati nella gara d'andata con l'Ajax, quando ha deciso la partita con il gol dell'1-2 finale.