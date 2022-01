Sampdoria-Torino, i convocati di D’Aversa: out Audero. Prima chiamata per Conti

Il tecnico della Sampdoria ha messo in lista 22 giocatori per la sfida di domani con il Torino di Ivan Juric

Domani - sabato 15 gennaio - alle ore 15:00 il Torino sarà ospite della Sampdoria per disputare il match valido per la 22a giornata di Serie A. Il tecnico della formazione blucerchiata Roberto D'Aversa ha comunicato l'elenco dei convocati per la partita contro i granata. L'allenatore della Sampdoria ha messo in lista 22 calciatori: prima chiamata per Conti. Rientrano Bereszynski e Candreva. Oltre allo squalificato Chabot e a Colley (impegnato in Coppa d’Africa), risultano indisponibili Audero, Damsgaard, Ihattaren, Verre e Yoshida.