Udinese, l’attacco segna poco: ma Okaka ha spesso fatto male al Torino

Verso il Match / I numeri dell'attacco friulano lasciano molto a desiderare, dai centrocampisti i pericoli più grandi

L'ATTACCO – Poco brillanti i numeri degli attaccanti bianconeri, basti pensare che i due giocatori più prolifici della squadra friulana sono due centrocampisti: Rodrigo De Paul e Roberto Pereyra con 6 e 5 gol. Okaka, che è l’attaccante con più gol in squadra, è fermo a sole 3 reti in 14 presenze e 844 minuti giocati. Per quanto riguarda quest'ultimo, tuttavia, va segnalato che ha sempre avuto un buon feeling col Torino: 3 le reti segnate in 6 presenze contro i granata, contro nessun'altra squadra di Serie A ha segnato così tanto in proporzione ai minuti giocati. Nella gara di andata vinta per 2-3 dall'Udinese era assente per infortunio, contro l'Atalanta è tornato titolare e potrebbe giocare dal primo minuto anche contro i granata. Un'alternativa è Nestorovski, giustiziere dei granata nel match di andata, ma anche lui non eccelle a livello realizzativo: solo 2 reti in 20 presenze e 673 minuti giocati. Fermo ad un solo gol anche Llorente, arrivato nel mercato di gennaio, con 10 presenze e 597 minuti giocati.