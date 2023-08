Calciomercato, rinforzo per la Primavera: arriva Bianay Balcot dal Monza

Nuovo innesto per il Torino Primavera. Giuseppe Scurto potrà contare su Côme Bianay Balco, giovanissimo difensore o esterno all'occorrenza classe 2005. Innesto di prospettiva dunque, il giocatore si aggregherà alla selezione Primavera. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente in Francia, dove ha iniziato nel Paris FC Jugend. Successivamente ha giocato nel Montfermeil U17 prima di accasarsi in Italia al Monza.