Calciomercato Torino, aggregato in Primavera N’Guessan del Lens

La squadra di Coppitelli si allena in vista della ripresa del campionato

Ruggero Ludergnani continua a cercare rinforzi per la Primavera del Torino allenata da Federico Coppitelli. Con la rosa è aggregato da qualche settimana il difensore centrale francese Ange N'Guessan del Lens. Ancora non è stato tesserato il ragazzo, che al momento Coppitelli e il suo staff stanno valutando in allenamento.

Si tratta di un ragazzo dalle spiccate doti fisiche e dotato di una buona qualità tecniche. In questa stagione ha giocato 4 partite nella quarta divisione francese con l'Under 19 del Lens. I granata sono alla ricerca di un giocatore per completare il pacchetto difensivo, dove al momento Coppitelli ha solamente 3 2003 a disposizione (Anton, Amadori e Reali) oltre a Dellavalle che è un 2004. Mai impiegati e sempre più lontani dal Torino Chiarlone e Giorcelli, per questo motivo ora il rinforzo per completare la difesa potrebbe essere proprio N'Guessan. Mentre per il centrocampo è stato già piazzato il colpo Polenghi dal Milan.