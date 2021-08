Calciomercato Torino: Curic non firma più, non rientra nei piani della Primavera

Il difensore svizzero-croato di rientro dal ritiro di Biella, non verrà tesserato dalla società granata

Marco Curic non sarà un giocatore del Torino. Il difensore centrale svizzero-croato, classe 2003, aveva deciso di non rinnovare il contratto che lo legava allo Zurigo. Era poi entrato nelle mire granata, una destinazione gradita al nazionale Under 18 croato per proseguire la sua crescita. Federico Coppitelli, di conseguenza, aveva deciso di provarlo con la Primavera in ritiro, per questo, appena una settimana fa, Curic era arrivato allo stadio Olimpico “Grande Torino” per le visite mediche. Non ci sono però le condizioni per una firma del giocatore, già di rientro da Biella: per scelta tecnica Curic non rientra nei piani granata.