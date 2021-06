Celesia su Ig: “Ci siamo comportati da Toro per rimediare agli errori passati”

Il post del giocatore della Primavera dopo la salvezza ottenuta questo pomeriggio

"È stato un anno particolarmente difficile, ma a volte percorsi del genere ti permettono di formarti come uomo. Sono felice di aver incontrato degli Amici prima che compagni di squadra, sono felice del fatto che siamo riusciti a salvare una stagione al di sotto dei nostri obbiettivi con una salvezza. Sono felice perché nel momento in cui nessuno credeva in noi abbiamo stupito tutti. Sono felice perché solo Noi sappiamo le difficoltà alle quali siamo andati incontro quest’anno. Non abbiamo mai mollato e ci siamo comportati da Toro per rimediare agli errori commessi in precedenza. Grazie a chi anche per un momento ha creduto in noi, ma soprattutto Grazie a Noi, vi voglio Bene": così il giocatore della Primavera Christian Celesia dopo la salvezza agguantata questo pomeriggio, al termine di una partita nata male e finita peggio contro la Sampdoria.