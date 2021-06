Primavera, Sampdoria-Torino 5-0: granata non pervenuti, li salva la Roma

I granata escono umiliati da Genova senza provare a essere artefici del proprio destino

Roberto Ugliono

Un risultato così importante e insperato come la salvezza diretta meritava una conclusione di campionato migliore da parte del Torino. A Bogliasco contro la Sampdoria i granata in campo praticamente non sono mai scesi in campo e hanno giocato la loro peggior partita della stagione. La fortuna per la squadra di Coppitelli è che il Bologna non è riuscito a fare punti contro la Roma: il 4-2 finale salva matematicamente i granata (qui la classifica definitiva del Primavera 1). L'andamento della partita di Bologna è stato simile a quello del match di Bogliasco: i giallorossi sono andati subito avanti per 2-0 e forse è stato questo a indurre i granata a tirare completamente i remi in barca lasciando troppo spazio a una Sampdoria forte e matura che merita l'accesso alle semifinali scudetto.

LE SCELTE - Coppitelli deve fare a meno all'ultimo minuto di Freddi Greco, che si fa male durante il riscaldamento. Il capitano granata non era al meglio delle condizioni fisiche. Al suo posto dentro Nagy e Celesia passa a terzino sinistro. In avanti forfait di Vianni, anche lui non nelle migliori condizioni e al suo posto dentro Lovaglio. Novità anche in mezzo, Coppitelli opta per Kryeziu favorito su Di Marco.

LA CRONACA - Il Torino rischia subito facendo capire di non essere sceso in campo nel migliore dei modi. Cross dalla sinistra di Giordano, Celesia prova ad appoggiare per Sava, ma serve un assist ghiottissimo per Di Stefano. L'attaccante blucerchiato a due passi dalla porta non trova lo specchio dei pali e i granata si salvano. I blucerchiati continuano a premere sull'acceleratore, mentre la squadra di Coppitelli fatica a costruire. Alla prima occasione il Toro sfiora il gol. Savini appoggia per Lovaglio che viene steso da Obert. Kryeziu si prende il calcio di punizione e sfiora l'incrocio dei pali. Ma è un fuoco di paglia. Al 12' la Samp passa in vantaggio. Lancio dalle retrovie di Angileri, sponda di Montevago per l'inserimento di Siatounis, che supera Sava. I granata sono in grande difficoltà, faticano a distendersi in avanti e allora preferiscono aspettare per provare a colpire in contropiede, ma i blucerchiati chiudono bene e non rischiano nulla. La fortuna per il Torino è che mentre i ragazzi di Coppitelli faticano, la Roma si porta sul 2-0 contro il Bologna e toglie un po' di pressione ai granata. Al 30' il Doria sfiora il 2-0. Celesia è fuori posizione, Somma serve sul secondo palo Di Stefano che appoggia per Trimboli e la sua conclusione esce di un soffio. È il preludio al gol, perché due minuti dopo Montevago raddoppia dopo che era stato lasciato troppo solo su corner. I granata non sono in partita e si vede, perché cinque minuti dopo la Samp trova il 3-0 con Trimboli che passa con estrema semplicità e a tu per tu con Sava trova il tris. Cinque minuti dopo il Doria chiude definitivamente i conti calando il poker con Di Stefano, che raccoglie un cross dalla sinistra, segna il suo quattordicesimo gol stagionale che vale il 4-0. Nonostante il netto vantaggio e la partita ormai in cassaforte, sono i padroni di casa a continuare a spingere in chiusura di primo tempo, con il Torino che è spettatore non pagante.

Lo "spettacolo" non cambia nemmeno nella ripresa. Coppitelli cambia le carte in tavola, inserendo Foschi per Todisco e Di Marco per Savini, ma la partita rimane la stessa. Al 50' la Samp cala il quinto gol. Montevago riceve con estrema semplicità e passa tra Nagy e Foschi prima di depositare in rete il 5-0. I granata non rientrano mai in partita, neanche un moto d'orgoglio risveglia la squadra di Coppitelli, che allora aspetta solamente il fischio finale mentre il Doria amministra con tranquillità. Al 68' il neo entrato ed ex Juve Fraconfonte tenta la conclusione dalla distanza, Sava respinge in corner. Mentre il Torino rinuncia alla partita, salvo qualche rara iniziativa (in particolare dei subentrati). La gara non offre altri spunti, ma è soltanto un attesa del triplice fischio con le orecchie dei granata tutte attente al risultato di Bologna. Alla fine i felsinei perdono e il Torino porta a casa una salvezza costruita nelle scorse giornate. Peccato perché sarebbe stato meglio festeggiarla dopo un'altra prestazione da Toro.

SAMPDORIA-TORINO PRIMAVERA, IL TABELLINO

SAMPDORIA-TORINO 5-0

Marcatori: 12' Siatounis (S), 32' Montevago (S), 37' Trimboli (S), 42' Di Stefano (S), 50' Montevago (S)

SAMPDORIA (3-5-2) Zovko; Obert (88' Canovi), Angileri (55' Paoletti), Aquino; Somma (55' Brentan), Siatounis, Yepes (60' Francofonte), Trimboli, Giordano; Montevago, Di Stefano. All.: Tufano. A disposizione Saio, Migliardi, Marrale, Canovi, Krawczyk, Pedicillo, Yayi Mpie, Malagrida, Gaggero.

TORINO (4-3-3) Sava; Todisco (46' Foschi), Spina, Nagy, Celesia; Savini (46' Di Marco), Kryeziu (50' Larotonda=, Karamoko (55' Vianni); Lovaglio, Cancello, La Marca. All.: Coppitelli. A disposizione Girelli, Portanova, Greco, Tesio, Ciammaglichella, Continella, Forenza, Oviszach.

Ammoniti: