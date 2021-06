Primavera 1, la classifica: Torino SALVO, il playout è Bologna-Lazio

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo Sampdoria-Torino, partita valida per la trentesima giornata

La classifica definitiva del campionato di Primavera 1 al termine della trentesima giornata dice che il Torino è salvo matematicamente e non dovrà giocare i play-out. Lo spareggio salvezza sarà Bologna-Lazio. Una delle due compagini retrocederà insieme all'Ascoli, a seguito anche della riforma che è stata approvata pochi giorni fa dalla FIGC. I granata hanno perso in modo imbarazzante contro la Sampdoria nell'ultimo turno, ma nel contempo il Bologna, sotto 0 a 3 all'intervallo contro la Roma, non è riuscito a rimontare nella ripresa e ha perso 2 a 4. I rossoblù non hanno in questo modo superato in classifica il Torino e sono rimasti a quota 27 punti: la spuntano i granata per il vantaggio negli scontri diretti (pareggio 1-1 a Bologna, vittoria 4-1 in casa). Così saranno i felsinei a giocare i play-out contro una Lazio che è stata sconfitta dall'Ascoli. Sospiro di sollievo, perciò, per il Torino di Coppitelli.