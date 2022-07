Coppa Italia Primavera: l’esordio del Torino ai trentaduesimi il 19 ottobre

Il Torino Primavera farà il suo esordio in Coppa Italia il 19 ottobre 2022, ai Trentaduesimi di finale

La Primavera di Giuseppe Scurto farà il suo esordio in Coppa Italia il 19 ottobre 2022, ai Trentaduesimi di finale. Come primo avversario, il Torino affronterà la squadra che uscirà vincitrice dai primi due turni preliminari della competizione tra Como, Feralpisalò, Alessandria e Albinoleffe (partite in programma il 24 e il 31 agosto). La formazione granata della Primavera rientra nel Gruppo A della competizione e a farle compagnia, tutte con l'obiettivo di raggiungere almeno la semifinale, ci sono: Milan, Genoa, Brescia, Cremonese, Spezia, Virtus Entella, Como, Alessandria e Albinoleffe e Feralpisalò. Qualora il Torino dovesse spingersi fino alla semifinale, lì i torelli di Scurto potrebbero incontrare molto probabilmente una tra Fiorentina e Atalanta.