Coppa Italia Primavera, l’esordio del Torino slitta al 26 ottobre

Slitta di una settimana la prima del Torino Primavera in Coppa Italia. I granata di Scurto, reduci dal pareggio contro il Napoli, non giocheranno mercoledì 19 ottobre contro il Como i trentaduesimi della competizione, gara secca con cui si sarebbe deciso il passaggio ai sedicesimi. La Primavera scenderà invece in campo mercoledì 26 ottobre, sempre alle ore 15 a Vercelli.