Primavera Tim Cup, le formazioni ufficiali di Torino-Inter: Gabellini titolare

Il Torino Primavera ha vinto con merito il derby in campionato con la Juventus di Montero. I ragazzi di Scurto hanno dimostrato maturità e cinismo in una prova importante anche in termini di classifica. Oggi i quarti di Coppa Italia mettono di fronte ai granata l'Inter capolista in campionato. Al "Mazzola" servirà una prova importante, ma i torelli vogliono vendicare il 4-0 subito in campionato. Rispetto al derby: confermato Gabellini titolare. Al contrario, Silva siederà in panchina: dentro Dalla Vecchia. Di seguito le formazioni ufficiali.