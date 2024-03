Mancano due settimane alla finale di Coppa Italia Primavera e tanti ragazzi del Torino di Giuseppe Scurto sono agli ordini di Ivan Juric al Filadelfia. La normalità di fatto quando c'è la sosta per le Nazionali, ma questa volta potrebbe anche rappresentare una vera occasione per i granata che a Bologna proveranno a centrare la nona Coppa Italia di categoria nella storia del Toro per allungare anche nell'albo d'oro dalla Fiorentina arrivata a quota 7 e ora potranno respirare la storia granata per ispirarsi. Una visione certamente romantica, ma nel calcio si sa che ogni fattore può risultare decisivo.

Dal Fila al Fila: tanti Primavera con Juric per prepararsi alla Coppa Italia

D'altronde proprio al Fila il Toro aveva battuto il Milan nel 2018 in quella che era la finale di andata contro i rossoneri, con i granata che vinsero anche il ritorno a San Siro festeggiarono la Coppa Italia. Tuttavia l'anno dopo i granata non riuscirono a bissare, proprio in casa Torino la Fiorentina vinse la prima di quattro Coppa Italia alzate consecutivamente. Adesso, però, la gara si giocherà secca a Bologna e tanti dei ragazzi di Scurto sono con Juric per allenarsi e coprire le numerose partenze dovute alla sosta delle Nazionali. Di sicuro da un lato all'allenatore della Primavera sarebbe convenuto poter avere a sua disposizione il gruppo per poter continuare a preparare la sfida contro la Viola, dall'altro però potrebbe ritrovare i suoi ragazzi anche ricaricati. La speranza è che gli allenamenti al Filadelfia facciano respirare ai giocatori della Primavera presenti quell'aria di storia che si percepisce nel centro d'allenamento granata e che può essere ispirazione per un grande successo. D'altronde, come spiegato precedentemente, i granata sono già nella storia essendo il club con più Coppa Italia in bacheca (8) e contro la Fiorentina dovranno provare a difendere questo primato. In più proveranno a vendicare proprio quella gara persa nel 2019, quando al Fila la Fiorentina di Vlahovic vinse davanti a un pubblico meraviglioso.