Derby Primavera, le ultime dai campi: squadre negli spogliatoi

Seguite con noi gli aggiornamenti del prepartita di Torino-Juventus, 15esima giornata del campionato Primavera 1

16.57 - Le squadre stanno facendo rientro negli spogliatoi.

16.42 - Torino e Juventus sono scese in campo per il riscaldamento. Poco più di un quarto d'ora al fischio d'inizio del match

16.32 - A mezz'ora dal fischio d'inizio si è iniziato a riempire anche lo stadio di Biella. Buona affluenza per il derby della Mole, al momento circa 300 i presenti

16.23 - Sono state diramate le formazioni ufficiali. C'è l'esordio tra i titolari di N'Guessan, nuovo arrivato in casa granata: clicca qui per leggere le scelte di Coppitelli e Bonatti

16.10 - In attesa della formazioni