Il Derby LIVE! Primavera, Torino-Juventus 0-0

Seguite con noi la diretta testuale del derby della Mole: la Primavera granata di Coppitelli sfida quella bianconera di Bonatti

Tutto pronto a Biella! Campo in condizioni difficili

Subito Iling-Junior in mostra, Reali riesce a limitarlo e spazza

Parte in avanti la Juventus, che ora tiene il possesso

Pressing bianconero: angolo per la Juventus

Dellavalle parte di testa, ma non si concretizza la ripartenza

Il campionato Primavera riparte e per il Torino c'è subito il derby con la Juventus. I granata di Federico Coppitelli, al momento al terzo posto in classifica, sfidano i bianconeri di Andrea Bonatti, decimi, tra le mura amiche di Biella. I punti di distacco però sono solo 3, ulteriore motivo per cui si prospetta una sfida accesa. Fischio d'inizio alle ore 17 a Biella.