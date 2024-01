Dietro il boom del Torino Primavera: ecco la nuova palestra di Orbassano

Non si passa solo da mercato e campo, i risultati che le giovanili del Torino (e in particolare la Primavera) stanno ottenendo passano anche attraverso agli investimenti strutturali della società. Tra questi la nuova palestra

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Non si passa solo da mercato e campo, i risultati che le giovanili del Torino (e in particolare la Primavera) stanno ottenendo passano anche attraverso agli investimenti strutturali della società. Tra questi la novità della stagione è anche la formazione di una palestra all’interno della struttura dello Sporting Orbassano con cui il Toro ha iniziato un progetto di collaborazione. Una novità importante, perché poche società in Italia hanno a disposizione una struttura del genere a livello di Primavera e Settore giovanile. Palestra, sala video, uffici, infermeria e tanto altro, in realtà. Il campo Valentino Mazzola si sta arricchendo sempre di più per consentire a staff e giocatori delle giovanili di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili. In tal senso c’è anche il focus sull’aspetto fisico, sempre più importante nel calcio moderno. Ecco la nuova struttura, a cui Toro News ha avuto accesso.

Il Torino: la palestra e il lavoro di Sicari e Salpietra — La Primavera del Toro sin affida all’esperienza di Francesco Sicari e Alessandro Salpietra, ai quali è stato messa a disposizione la palestra. Chi si è recato in queste settimane a guardare dal vivo le partite della squadra allenata da Scurto avrà notato quella tensostruttura di 30x10 a lato degli spalti costruita in collaborazione con la Kopron. L’interno è completo all’80% tra macchinari e non solo. Innanzitutto la società ha acquistato dei nuovi attrezzi per poter lavorare con i ragazzi e altri li ha ripristinati (arrivano dal Filadelfia). A quello che c’è si aggiungerà in futuro una pista sintetica dove poter fare lavori specifici. Un'aggiunta che potrebbe aiutare in futuro anche per poter impostare un lavoro atletico prepartita.

Poi c’è il lavoro di Sicari e Salpietra. Il loro focus è basato su lavoro sulla forza (intesa come esplosività fisica, velocità e anche di struttura fisica dei giocatori), oltre a quello che riguarda la prevenzione e la riatletizzazione. Per quanto riguarda la prima tipologia, la Primavera sostiene due sedute settimanali (quando non ci sono turni infrasettimanali o la calendarizzazione lo consente). L’attenzione poi è anche sui singoli giocatori. Si allenano qui annate differenti in un momento particolare della crescita umano. Quindi il lavoro sulla forza è anche personalizzato in base alle caratteristiche del singolo. L’obiettivo finale è rendere i giocatori pronti per il calcio dei grandi, in cui l'aspetto della fisicità ha un suo peso. In tal senso gli allenamenti sono fatti anche per abituare i ragazzi alle tipologie e alle metodologie di lavoro che potrebbero svolgere con un’ipotetica prima squadra. Insomma, lavorare sull’oggi ma con uno sguardo al futuro.

