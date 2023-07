Euro U19, Portogallo-Italia 0-1: il granata Dellavalle è campione d’Europa

Dellavalle ottiene una maglia da titolare nella finale dell'Europeo U19

Il CT dell'Italia U19 Alberto Bollini non stravolge la formazione e riconferma gran parte dell'undici che ha vinto la semifinale con la Spagna. Il quartetto di difesa nel 4-3-3 è lo stesso e al centro vengono schierati i due cugini Alessandro e Lorenzo Dellavalle. Il primo è il centrale del Toro mentre il secondo gioca nella Juventus. La prestazione del difensore della Primavera di Scurto è ottima e grazie alla sua grinta e all'ottimo lavoro di reparto svolto gli azzurrini riescono a tenere la porta inviolata. La gara si mette in discesa fin dal 18' per l'Italia che passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Kayode. Nel primo tempo tutta la formazione azzurra mette in campo un'ottima prestazione e non concede nulla al Portogallo, se non solo qualche conclusione dalla distanza. Nel secondo tempo i lusitani alzano un po' i ritmi e hanno qualche chance in più che però non sfruttano mai. Dellavalle è stato molto bravo a respingere un gran numero di assalti avversari utilizzando spesso una delle sue armi migliori come il colpo di testa. All'86° minuto strappa gli applausi di tutta la sua panchina e degli altri compagni con un intervento in scivolata sulla trequarti che mette fine ad un forcing del Portogallo. Questa ottima prestazione dell'Italia consente di rialzare al cielo il trofeo dopo 20 anni e regalare una gioia a tutti i componenti della rosa. Per Dellavalle ora è tempo di festeggiamenti ma al termine dovrebbe unirsi alla squadra che prenderà parte al ritiro di Pinzolo. Il centrale classe 2004 ha inoltre firmato da poco un contratto da professionista con il Torino valido fino al 2026 con opzione per un'ulteriore stagione.